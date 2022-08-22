Zafer Partisi Alanya Teşkilatı Feshedildi

Genel Başkan Ümit Özdağ tarafından görevden alınan Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Sibel Dulum, tartışmaların ardından bir açıklama yapmıştı. Partinin teşkilatlanma sürecinde sehven yapılan hatalardan dolayı bazı şehirlerde kongreleri yenileme kararı alındığını ve yenileme kararı alınan Antalya İl Teşkilatı Kongresi’nde Alanya’dan İlçe Sekreteri İsmail Yıldırım’ın adaylığını açıkladığını belirten Dulum, “Ancak kongre yaklaşırken mevcut İl Başkanı Yaşar Kökçe kazanamayacağını düşünerek genel merkezinde yardımı ile ilçe başkanları üzerinde tahakküm kurmaya başladı” ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından seçilmiş ilçe yönetimi bir toplantı yaparak durum değerlendirmesinde bulundu. Toplantının ardından yapılan açıklamada Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı’nın feshedildiği ve ilçe binasının sahibine iade edildiği belirtildi. Parti adına herhangi bir gelir gider evrakının olmadığı belirtilen açıklamada kuruluşundan bugüne yapılan takriben 200 bin liralık maddi masrafın Op. Dr. Ali Dulum tarafından şahsen karşılandığı vurgulandı.