Muhtarların taleplerine AK Parti’den hızlı çözüm

Bölge Muhtarlarından gelen talepler üzerine; AK Parti Antalya İl başkanı İbrahim Ethem Taş, MKYK Üyesi, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Mustafa İpek, İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, CK Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, bir araya gelerek bölge muhtarlarının taleplerini, bölgeye yapılacak olan yatırımların istişaresini ve değerlendirmesini gerçekleştirdiler.

CK yetkilileri kırsal ve yaylalara CK yatırımları hakkında bilgi aktarımında bulundular. Yapılacak yatırımların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Başkan Toklu; "Bölge muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bugün AK Parti Antalya İl Başkanımız Sn. İbrahim Ethem Taş, MKYK Üyemiz, Antalya Milletvekilimiz Sn. Tuba Vural Çokal, Milletvekillerimiz Sn. İbrahim Aydın, Sn. Kemal Çelik, CK Genel Müdürü Sn. Bahadır Müdüroğlu ve bölge muhtarlarımızla bir araya gelerek CK'nın kırsala ve yaylalarımıza yapılan ve yapılacak olan yatırımların değerlendirilmesi ve talep toplantımızı gerçekleştirdik. Bölgemizde elektirik yatırımlarımız hızla devam etmektedir. Alanya'mızda mahallelemiz, yaylalarımız eşit hizmeti ve konforu haketmektedir. Tüm talepleri değerlendirerek yetkili birimlere aktardık. En kısa sürede yapılacak yatırımların startını verip tamamlamayı hedefliyoruz'' dedi.