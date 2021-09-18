MHP Konya’da toplandı!

Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde MHP Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Yüzlerce MHP’linin katıldığı ‘Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023’ vizyonlu toplantıda önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Organizasyona Antalya, Burdur, Isparta, Aksaray ve Karaman’daki il ve ilçe teşkilatları temsilcileri, belediye başkanları ve partililer katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MKYK Üyesi Hüseyin Yıldız ve Alanya Belediyesi’nin MHP’li meclis üyeleri toplantıdaki yerlerini aldılar.

Çeşitli konuların değerlendirildiği kongre merkezinden fotoğraf paylaşan Başkan Yücel, “Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023. Alanya heyetimizle birlikte Partimizin, Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler konulu, Konya Bölge İstişare Toplantısı’ndayız” ifadelerine yer verdi.