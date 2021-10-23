İYİ Parti Alanya teşkilatı İstanbul'a gidiyor

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Alper Arıkan öncülüğünde partinin 4. yıl kutlamaları için İstanbul'a gidiyor. İYİ Parti'nin 4. kuruluş yıl dönümü kutlaması 24 Ekim Pazar günü saat 13.30 İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 4. yıl kutlamaları için İstanbul'a gidecek olan teşkilat üyelerinin bu akşam saat 21.00'da çevreyolu üzerindeki Garanti Bankası'nın önünden kalkacak araçla yola çıkacağı öğrenildi.