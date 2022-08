Hasan Çapun Güven Tazeledi

Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanlığı’nın 2. olağan kongresi bugün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Hasan Çapun, tek aday olduğu kongrede yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongre sonrası açıklamada bulunan Başkan Çapun, “Yeniden Refah Partisi olarak milli görüş sancağını yarına taşıma görevi üç yıl önce bizlere verildi ve bizlerde bu sancağı Alanyamızda yönetim kurulu arkadaşlarımızla en iyi şekilde dalgalandırmaya çalıştık. Şimdi Allah nasip ederse 2 yıl daha sancağı yükseklere dalgalandırmak için sizlerinde huzurunda yetki alacağız. Alanyamızın ve milletimizin sorunlarını biliyoruz ve en derinden hissediyoruz. Çözümleri il il, ilçe ilçe hazırdır hamdolsun. Bu çözümleri illa biz yapalım da demiyoruz. Gittiğimiz her ziyarette her etkinlikte anlatıyoruz. Buyurun siz yapın yeter ki bu millet refaha kavuşsun millet bir nebze rahat nefes alsın diyoruz. Çünkü bu ülke hepimizin sizler yapın ve biz yaptık diyin gerekirse adımız anılmasın bizler gizli kahraman olmaya da hazırız. Fakat geldiğimiz noktada görüyoruz ki bunları yapmak için bir Erbakan ve Erbakanca bir duruş gereklidir. Milletimizin de bunun farkında olduğunu da biliyoruz. Nerden mi biliyoruz gittiğimiz her yerde genel başkanımıza ve bizlere gösterdikleri ilgiden biliyoruz. Nereye gitsek yüzümüzü gören bizler demeden kongreniz varmış Alanyamıza Fatih Erbakan geliyor mu? diye sorduklarına şahit olduk ve görüyoruz ki milletimizin umutları yeniden refah yeniden Erbakan yeniden milli görüş olmuştur. Şimdi bizde Alanya olarak heyecanımızı abdestimizi tazeledik ve yeniden bir kez daha en gür seda ile bir kere daha besmele çektik çünkü şimdi daha çok çalışma vakti. Çünkü 2023 genel seçimlerinde genel başkanımız dr. Fatih Erbakan’ı Türkiye Cumhuriyeti 13. cumhurbaşkanı yapıp Türkiye’yi yeniden milli görüş iktidarı ile tanıştıracağız. Yeter mi? Yetmez. Oturmadan soluklanmadan 2024 seçimlerinde ise Alanyamızı başta olmak üzere Türkiye’mizi il il ilçe ilçe hatta belde belde milli görüş belediyeciliği ile tanıştıracağız inşallah. Çünkü milli görüş bu milletin inancıdır tarihidir ruh köküdür. Gazamız mübarek yolumuz açık olsun” dedi.