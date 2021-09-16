Deva Partisi’nden Yedi Gün Haber’e ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Alanya İlçe Başkanı Ahmet Çakan ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün İnternet Gazetemiz Yedi Gün Haber’i ziyaret ettiler. Başkan Çakan ve ekibi, Yedi Gün Haber imtiyaz sahibi Ahmet Akar ve çalışanları ile fikir alış verişinde bulunarak gündeme dair sohbet ettiler.

Başkan Çakan, Yedi Gün Haber’i yakından takip ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi. Ahmet Akar’da çıktıkları yolda Başkan Çakan ve tüm ekibine başarılar diledi.

Bizleri ziyaret eden DEVA Partisi İlçe Başkanı Ahmet Çakan ve tüm yönetim kurulu üyelerine Yedi Gün Haber olarak bir kez daha teşekkür ederiz…