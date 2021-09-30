Bir Yılmaz Bağışlar faciası daha! Gece istifa ediyor, sabah vazgeçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. CHP’li Alanya Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Bağışlar, sosyal medya paylaşımları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bağışlar, CHP Üyeliği ve CHP Alanya Belediye Meclis Üyeliği görevlerinden istifa ettiğini açıklamış ve istifa dilekçesini paylaşmıştı.

DAHA ÖNCE DE MESAJ VERMİŞTİ

Bağışlar önceki aylarda yaptığı paylaşımlarda istifa mesajları vermiş, yakın çevresine çok defa istifa edeceğini söylemiş ve bu haberlerle gündeme gelmişti. Bağışlar dün gece, söylemlerini gerçeğe dökerek istifasını sundu. CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu’da istifayı kabul ettiğini belirtti ve Bağışlar’ın parti ile bağları koptu.

ÇARK ETTİ

Bağışlar bugün sabah saatlerinde ise bir paylaşım daha yaparak kamuoyunda adeta şok etkisi yarattı. Bağışlar paylaşımında, “Cumhuriyet Halk Partisi Üyeliği istifa konumdur. Boşuna haber ettirmeyiniz kimseyi. Sizlere bu mutluluğu yaşatmayacağım. Meclis üyeliğine ve hizmete devam. Vatandaşa hizmet için sizin altınızda bulunmamıza gerek yok ki, kimseye müjde vermeyiniz. Üzülürsünüz. Vatandaş oy verdiyse her şartta devam edeceğiz tabii ki.” dedi.

Bağışlar böylece partiden istifa ettiğini ancak meclis üyeliği görevine devam edeceğini belirtmiş oldu.

ALATAŞ DÜŞÜNÜLDÜ

CHP’de meclis üyeliğinden istifa eden Yılmaz Bağışlar’ın yerine Engin Alataş ismi düşünülmüştü. Uzun yıllardır CHP bünyesinde bulunan ve partinin demirbaşlarından olan Alataş, son seçimlerde yedek meclis üyesi listesinde bulunmuştu. Bağışlar’ın son açıklaması sonrası Engin Alataş’ın durumu da netlik kazanmamış oldu.

GÖZLER KARADAĞ’DA

“Testi kırıldı” diye açıklama yaparak Bağışlar ile yolların tamamen ayrıldığının net mesajını veren CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın bu gelişmelere nasıl tepki vereceği ise merak konusu. Bağışlar’ın partiden istifa etmesi ancak meclis üyeliğine devam etmesi, Alanya Belediye Meclisi’nde CHP’ye güç kaybettirecek. Bu duruma CHP’lilerin ve İlçe Başkanı Karadağ’ın sert tepki vermesi bekleniyor.

İSTİFA NEDENi BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mİ?

Öte yandan Yılmaz Bağışlar’ın istifa nedenin Alanya değil Antalya olduğu konuşuluyor. Muhittin Böcek’in atadığı pek çok ismin adaletsizlikler yaptığını ve iyi yönetim sergileyemediğini düşünen Bağışlar’ın istifasındaki en büyük nedenin Büyükşehir birimleri olduğu konuşuluyor.