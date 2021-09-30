Başkan Yücel: Ne yaparsa yapın boyun eğdiremeyeceksiniz
ABD’nin Ülkü Ocakları’nı terör örgütü ilan etmesine bir tepki de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den geldi.
SİYASET 30.09.2021, 13:33 YEDİ GÜN HABER
Avrupa’daki bazı devletlerin ardından Amerika Birleşik Devleri tarafından da Ülkü Ocakları terör örgütü ilan edildi. Yapılan açıklama sonrası MHP ve Ülkü Ocakları’ndan sert açıklamalar arka arkaya geldi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’de yaptığı açıklama ile Ülkü Ocakları’na destek verdi.
Başkan Yücel açıklamasında, “Ülkü Ocaklarını insanlık alemi huzurunda karalama teşebbüsü terörizmin işbirlikçileri eliyle peydahladığı bir komplo, Türk-İslam medeniyetine doğrultulmuş silahtır. ABD ne yaparsa yapsın, Türk milletinin çelikten yumruğu, teslim olmayacak kalesi Milliyetçi-Ülkücü Hareket’i sindiremeyecek, boyun eğdiremeyecektir.” ifadelerini kullandı.
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