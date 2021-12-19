Başkan Toklu; Hedef 2023

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Antalya'da 19 ilçenin ana kademe, kadın kolları ve gençlik Kolları yönetimlerinin yer aldığı, alanında uzman kişilerin konuk olduğu Teşkilat Akademisi programına İlçe Teşkilatlarının yoğun ilgisi vardı. 2 gün boyunca siyaset ve sanat camiasından önemli isimlerin yer aldığı programların ardından eğitim programını değerlendiren AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu,

"Ak Parti Genel Merkez AR-GE ve Etiğim Başkanlığımız tarafından 2 gün boyunca süren Teşkilat Akademisi Antalya Eğitim Programına Alanya İlçe Teşkilatı olarak Ana Kadememiz, Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımız tam kadro yerini aldı. Programın açılış dersinde önceki dönem Sağlık Bakanımız Sn. Recep Akdağ'ın Ak Partimizin demokrasi yolculuğu ve liderliği konulu sunumunu dinledik. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Osman Zolan, araştırmacı-yazar Sn. Selim Cerrah, Abdurrahman Uzun ve Çoşkun Başbuğ'un eğitim ve motivasyon üzerine konuşmalarını dinledik. Son olarak sanatçı Uğur Işılak'ın eşsiz müzikleri ile eğitim programımızın 1. gününü tamamladık.

Teşkilat Akademisi Antalya Eğitim Programının 2. gününde önceki dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sn. Faruk Çelik, İstanbul Milletvekilimiz Sn. Erol Kaya, gazeteci-yazar Hikmet Genç ve şair Dursun Ali Erzincanlı'yı dinledik.

Antalya'da 19 ilçemizim tüm kademelerinin yer aldığı eğitim programımız çok verimli geçti. AK Parti'nin neden Türkiye'nin en güçlü teşkilatı, en büyük ailesi olduğunu bir kez daha gördük. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Hedefimiz 2023, el birliğiyle çalışmalarımıza durmadan, yorulmadan devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.