AK Parti ortak akılla ilerlemeye devam ediyor

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AK Parti Antalya İl başkanı İbrahim Ethem Taş, MKYK Üyesi, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Mustafa İpek, İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileri; bölge muhtarlarının taleplerini ve Alanya-Gevne Barajı arasında kalan yol yapımı kamulaştırma çalışmalarının istişaresini ve değerlendirmesini gerçekleştirdiler.

Yapılacak yol kamulaştırma çalışmalarının yetkililerle bir araya gelerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için çalıştıklarını belirten Başkan Toklu; "Alanya Kaymakamımız Sn. Fatih Ürkmezer, AK Parti Antalya İl Başkanımız Sn. İbrahim Ethem Taş, MKYK Üyemiz, Antalya Milletvekilimiz Sn. Tuba Vural Çokal, Milletvekillerimiz Sn. İbrahim Aydın, Sn. Kemal Çelik, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve bölge muhtarlarımızın katılımı ile Alanya-Gevne barajı arası yol yapımı kamulaştırma çalışmalarının istişaresini yaptık. Toplantımızda yol yapımı için kamulaştırılması yapılacak bölgelerdeki çalışmalarımızı ortak akılla ilerleyerek hızlıca çözüme kavuşturacağız." dedi.