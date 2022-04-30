Öztürk’ten Bayram Uyarısı

Öztürk,” Ramazan boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler kişide bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girmesine sebebiyet vermektedir. Bu durum ise bazı sağlık problemlerini ve sindirim sistemi sorunları beraberinde getiriyor. Bayramda ve sonrasında kontrolsüzce aşırı yemek ve tatlı tüketimi; kalp, böbrek, karaciğer, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bunu önlemek için genel beslenme kurallarına dikkat edilmelidir” dedi.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Başhekim Vekili Alper Öztürk Ramazan Bayramı için beslenme önerilerinde de bulunarak ”Yeterli ve dengeli beslenmek için süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyveler ile ekmek ve tahıl grubundan yeterli miktarlarda tüketilmelidir. Ramazan Ayı’nda kaybedilen sıvı miktarını tekrar yerine getirebilmek için bünyeye göre günde en az 22,5 litre su tüketilmesinde fayda vardır. Bunun dışında evde kalındığı süre boyunca e-fiziksel aktivite uygulamaları da yararlı olacaktır” diye konuştu.

“BAYRAMDA KESİNTİSİZ SAĞLIK HİZMETİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Acil servis, aşılama Ünitesi, Covid poliklinikleri, yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane ve tüm yataklı servislerde kesintisiz, herkesin ulaşabileceği nitelikli sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerini belirten Alper Öztürk, “ Bayram tatili süresince hizmet verecek olan tüm ünitelerimizde insan gücü ve tıbbi donanım yönünden sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlem ve tedbirlerimizi aldık. Birim sorumlusu olan sağlık personellerimizle toplantı yaparak istişarede bulunduk. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) olarak tüm çalışanlarımızla birlikte bayramda da kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir bayram diliyorum ” ifadelerini kullandı.