Başhekim Karahan Kuş Uçurtmuyor!

Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan, sağlık hizmetinin etkin ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi adına hastanenin fiziki koşullarını, teknik donanım ve ekipmanlarını, çalışma alanlarını yerinde değerlendirdi. İş sağlığı, hasta ve çalışan güvenliği açısından yapılan geniş kapsamlı hastane vizitinde, hastane binası ve çevresinde oluşabilecek aksaklıklar yerinde tespit edildi. Fizibilite çalışmalarından sonra tüm servis çalışanlarını birimlerinde ziyaret eden Başhekim Oğuz Karahan, sağlık çalışanlarının talep ve önerilerini dinleyerek, not aldı. Yapılan ön değerlendirmeler neticesinde hastanenin ihtiyaçlarını, iş fikrinin uygulanabilirliğine baktıklarını belirten Doç. Dr. Oğuz Karahan, “Yaptığımız geniş kapsamlı hastane viziti neticesinde yaşanan aksaklıkları yerinde görüp, değerlendirdik. Bunların bir an önce düzeltilmesi adına gerekli çalışmaları başlatacağız. Adaletli ve eşit bir payda altında sağlık çalışanlarımızın fikir ve önerilerini dinledik. Gerekli düzenlemelerin yapılması için bir takım değişikliklere gidilecektir. Amacımız hastanemizin fiziki koşullarını, teknik donanım ve ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanarak hekim arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarımızla birlikte kaliteli ve konforlu bir sağlık hizmetini halkımıza sunmak olacaktır“ diyerek sözlerini noktaladı.