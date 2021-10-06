Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından yazılı bir açıklamada bulundu.
SAĞLIK 06.10.2021, 20:22 YEDİ GÜN HABER-2-
Bilim Kurulu toplantısının ardından toplantı gündemiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemin tartışılan konusu olan "3. doz korona aşısına ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "2 doz mRNA aşısı yaptıran vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmasına gerek yok" dedi. Öte yandan Bakan Koca, Sinovac olanların ise vakit kaybetmeden 3. doz aşıyı olmalarını önerdi.
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