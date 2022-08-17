ALKÜ’de Hastanesi’nde Yeni Bölümler Açılıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Güler, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Karabulut Genel Cerrahi'nin yan dalı olarak hizmet verecek yeni branşlarla ilgili Hastane Başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan ile bir araya geldi. Yeni oluşturulan ünitelere yönelik ekipman ve alt yapı için karşılıklı istişarede bulunuldu. Yeni ünitelerle birlikte hastaların takip ve tedavilerinin daha hızlı olacağını söyleyen Doç. Dr. Oğuz Karahan , “Hastalarımız eylül ayı için ilgili ünitelere ALO 182 çağrı merkezinden ya da mhrs.gov.tr (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) adresinden randevu alabilirler. Böylelikle hastalarımızın tanı ve takibi daha kolay olacaktır” dedi.

Haftanın belirli günlerinde hizmet verecek olan ünitelerle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yılmaz Güler ,” Meme, meme-triod ve proktoloji bölümlerimiz haftanın en az 2 günü hastalarımıza hizmet verecektir. Böylelikle meme ile ilgili her türlü rahatsızlıklar, tiroid, anorektal (makat, anüs) hastalıkları(anal fissür(çatlak), anal fistül, hemoroid (basur) tedavileri, kıl dönmesi) rahatsızları olanların tanı ve tedavileri ayrıntılı bir şekilde uzman ve profesyonel genel cerrahi hekimleri tarafından gerçekleştirilecektir. Amacımız hastalarımızın tanı ve takibini kolaylaştırmak, ileri tetkiklerini daha kolay ve hızlı yapabilmektedir. Bunun yanında normal poliklinik hizmetlerimiz de devam edecektir “diye konuştu.