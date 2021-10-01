ALKÜ Kalp Merkezi için son düzlüğe girildi

Bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tek tek projelerini hayata geçirmeye devam eden Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı; “Kalp Merkezinde pandemi koşulları nedeniyle ertelenmek zorunda kaldıkları açık kalp ameliyatları için de en önemli adımı attıklarını belirtti.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüzün konu ile ilgili resmi basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp merkezimizde açık kalp ameliyatlarının yapılmasının başlamasının koordinasyonundan sorumlu Ankara Şehir Hastanesinin kıymetli hocaları Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan ve Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik bugün Kalp Merkezimizi ziyaret ederek yerinde değerlendirmelerde bulundular. Koordinasyon ekibine Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emre Asiltürk ve hastane yönetimi eşlik ettiler.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür yaptığı açıklamada “Hastanemizde 65’i yoğun bakım, 22’si palyatif bakım olmak üzere toplam 420 tescilli yatak kapasitesine sahip A-1 rolünde hizmet vermektedir. Hastanemiz bünyesinde 2016 yılında kalp merkezi açılmıştır. Kalp merkezimiz bünyesinde; 1 koroner anjiyografi laboratuvarı, 9 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, kalp damar cerrahisi ameliyathanesi, 5 yataklı kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi, 26 adet kardiyoloji servis yatağı bulunmaktadır. Kalp takımında 2’si öğretim görevlisi, 5 kalp damar cerrahisi uzmanı, 3’ü öğretim görevlisi 8 kardiyoloji uzmanı, 2 perfüzyonist bulunmaktadır.” dedi.

Sayın Hülür açıklamasına şöyle devam etti, “Kalp merkezi, Alanya ve çevre ilçelerimiz için kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde çok önemli bir öneme sahip olacaktır. Tüm dünyada ölümlerin en sık sebebi kardiyovasküler hastalıklardır. Kalp krizlerinde hızlı müdahale hayat kurtarır. 2020 yılı Ocak ayından bu yana pandemi koşullarına rağmen yaklaşık 20 ayda 1426 hastaya koroner anjiyografi yapılmış ve gerekli hastalarda tıkalı kalp damarları stentleme yöntemiyle açılmıştır. Bu sayede bu hastalarımızda ölüm oranı ve kalp yetmezliği azalmıştır. Koroner anjiyo sonrası stentleme yöntemiyle açılamayan kalp damarları açık kalp ameliyatı ile (bypass yöntemiyle) açılabilmektedir. Yıpranmış kalp kapakları ve aort damar hastalıkları açık kalp ameliyatları ile değiştirilebilmektedir. Kalp merkezimizde açık kalp ameliyatlarının başlanması planlanmış̧ fakat pandemi koşulları nedeniyle bugüne kadar ertelenmek zorunda kalınmıştır.” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, “Bu kıymetli ziyaret açık kalp ameliyatlarımızın başlaması için önemli bir mihenk taşıydı. Bugün itibariyle bu hastanemizde açık kalp ameliyatlarının mümkün olan en kısa zamanda başlaması planlanmıştır. Ameliyatlar Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi ekipleri ile koordineli bir şekilde yapılacak ve hastanemiz zaman içerinde Yüksek İhtisas Hastanesi kalitesinde hizmet verecektir. Artık bölge halkımız hastanemizde açık kalp ameliyatı olabilecek ve kalp ameliyatı olmak için özel hastanelere ve il merkezine gitmek zorunda kalmayacaktır. Halkımız yaşadığı bölgede nitelikli kalp tedavisini alabilecek ve ameliyat olabilecektir.

Bu merkezimizin ilçemize kazandırılmasında başta Türkiye’nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlara öncülük eden Sağlık Bakanımız Sayın Uzm. Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, Dış İşleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Milletvekillerimize, Valimize, Başkanlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca Ankara Şehir Hastanesi Koordinasyon ekibindeki tüm hocalara ziyaretlerinden ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.