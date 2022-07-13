Alanya’da Korona Hızla Artıyor

Çıktığı günden beri dünyayı kasıp kavuran ve birçok alışkanlığı da değiştiren koronavirüs Alanya’da yeniden hortladı. Alanya’da yüksek turizm sezonunda yaşanan yabancı turist sayısındaki artışla birlikte koronavirüs vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti. Alanya’da Covid-19 vaka sayılarının artması büyük endişeye yol açtı. Vatandaşları risk bölgeleri hakkında bilgilendirmek, Koronavirüsün yayılımını tespit etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki Alanya çevresinde oluşan kırmızı alanlardaki artış da dikkat çekti. Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, koronavirüs tedbirlerinin ve maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, yeni bir dalga yaşanmaması için uyarıda bulundu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Aldemir, “Alanya’da son günlerde koronavirüs vaka sayılarında bir artış gözlemlemekteyiz. Yaz sezonu olduğu için yurtdışından gelen ve giden kişi sayısı arttı. Bu durum koronavirüs vaka sayılarının artmasına neden oldu. Havalar sıcak olduğu için insanların klimalı ve kapalı ortamlarda vakit geçiriyor olması da vaka sayılarının artmasında etkili oldu. Herkesin tedbirli olması gerekiyor. Alanya’daki hastanelerimizde çok yoğun olmasa da korona nedeniyle yatan hastalarımız var. İnsanlar artık koronavirüsü tanıyor ve nasıl tedbir alması gerektiğini biliyor. Aşıda 12 yaş üzerindekilere 1 doz daha yeniden bir tanımlanma yapıldı. Şu anda Alanya’da 2 doz aşı yaptıranların oranı yüzde 72, tek doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 78. 55 yaş üzeri vatandaşlarımızın özellikle aşı olmalarını istiyoruz. Pandemi henüz bitmiş değil. Tüm vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.