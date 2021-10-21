Alanya'da sedef hastalarına müjde!

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte tıp literatürüne yeni tanı ve tedavi seçenekleri eklendi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniğinde hizmete sunulan Puva uygulaması için dermatoloji hekimleri ve sağlık çalışanları özel eğitime tabii tutuldu. Yapılan tedavi hakkında bilgi veren hastanede görevli cildiye uzmanı tıp fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Seda Pürnak, ”Dermatolojik tedavideki gelişmelerin gerisinde kalmayıp, etkin ve güvenilir yeni sağlık hizmetlerini halkımıza sunmaya devam ediyoruz. Sedef hastalığı, atopik egzama, dermatit, vitiligo, deri lenfomaları, kronik kaşıntı, liken planus gibi farklı birçok deri hastalığının tedavisinde belirli dalga boyundaki ultraviyole ışınlarının kullanılması prensibine dayanan bir tedavi yöntemini hastalarımıza uygulamaya başlayacağız. Cilt odaklı bu uygulamayla birlikte hastalarımızın tanısına ve hangi aşamada olduğuna bakarak tedavilerini planlayacağız“ dedi. Sedef hastalığının tedavisinde hastaların düzenli takibinin büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise, " Güneş ışığının tedavi edici özelliğinin yapay ışık kaynakları ile sağlanması esasına dayalı tedavi yöntemi olan PUVA birçok cilt hastalığının yönetiminde önemli bir tedavi yöntemidir. Hastalığın tedavisinde hastaların düzenli takibi hem hekim hem de hasta açısından çok önemlidir. Başta sedef hastalığı olmak üzere birçok cilt hastalığı tedavisinde kullanılan Puva uygulaması için ilçe dışına çıkan hastaların gitmesine artık gerek kalmayacak. Bu uygulama devlet kurumlarında Antalya bölgesinde ilk kez hastanemizde tüm vücuda uygulanmaya başlandı. Çalışmaları yakından takip eden Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın, Antalya İl sağlık Müdürümüz İsmail Başıbüyük ve bölge milletvekillerimize sağlık alanında verdiği desteklerle birlikte şehrimize yeni sağlık hizmetlerini kazandırmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.