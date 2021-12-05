Alanya Aşılamada Geride Kaldı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele kapsamında Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Alanya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nadir Aldemir’in birlikte yürüttüğü aşılama faaliyetleri kapsamında öğrencilere ve velilere yönelik online eğitimin programının ilk ayağı gerçekleştirildi. Zoom üzerinden aşının öneminin vurgulandığı eğitim programında 2 günde 3 bin kişiye ulaşıldı. Online toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, “Hedefimiz 12 yaş ve üzeri tüm öğrencilerin aşılanmasıydı. Öğretmenlerde bir doz aşı oranı yüzde 94, ikinci doz aşı oranı yüzde 85. Aynı başarıyı öğrencilerde de yakalamak istiyoruz. Üzülerek belirtmek isterim ki aşılama oranı açısından Alanya 19 ilçe arasında 19. sırada yer alıyor. Hep birlikte el birliğiyle bu oranları yükseltmek için İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğimize her türlü desteği vereceğiz. Birçok alanda 1. olan ilçemizi aşılamada da 1. sıraya yükseltmek için okullarımızın kapısını sağlık görevlilerine açtık” dedi.