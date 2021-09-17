Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet verilen Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde sabah sporu aktivitesi başladı. Atatürk Kültür Merkezi otoparkının yanında yer alan Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’nde 65 yaş üstü bireylere kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir ortam sunuluyor. 600’ün üzerinde üyesi bulunan merkezde, yaşlılara hem bedensel hem de ruhsal destek sağlanıyor.

HAFTADA İKİ GÜN SPOR

Pazartesi, perşembe günleri yapılan spor aktivitesinde temel gevşeme ve denge egzersizleri yapılıyor. Merkezde ayrıca İngilizce, Almanca, temel oyunculuk, müzik, ahşap boyama, resim gibi kursların yanında zihinsel beceri aktiviteleri gerentolojik danışmanlık, fizyoterapi sağlık hizmetleri veriliyor. Merkezdeki aktiviteler, pandemi kurallarına uygun, sosyal mesafeye uyularak gerçekleştiriliyor.