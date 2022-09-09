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Başkan Adayı Gömeç Ünlü Modacı İvana Sert İle Sohbet Gerçekleştirdi
Tatil için Alanya’yı tercih eden Ünlü Modacı İvana Sert ile bir araya gelen Bilal Gömeç açıklamada bulundu.
MAGAZİN 09.09.2022, 09:26 Mihriye Özkan
‘’Tatil için Şehrimizi tercih eden İvana hanımefendi ile tanışmaktan ve karşılaşmaktan mutluluk duyduk. Kendisine şehrimizin nadide güzelliklerinden bahsettik. Moda ve markalaşma üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Alanyaspor formamızı hediye ettik. Kendisine bize vakit ayırdığı için teşekkür ederim. Her zaman Alanya’da ağırlamaktan onur duyarız.’’
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