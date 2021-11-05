Şahin’den sanata ve sanatçıya tam destek
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Eğitim, Sanat, Kültür Rus Derneği (EDURUS) işbirliğinde ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen resim sergisinin bu yıl da ikincisi düzenlendi. Türkiye, Rusya ve Moğolistan’dan yarışmaya katılan çocukların 150’den fazla eseri ALTSO binasında sergilendi.
Çocuklarla yakından ilgilenen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Amacımız yine ülkeler arasındaki bağları çocuklarımız vasıtasıyla güçlendirmek, dünyayı çocuklarımızın ışıldayan gözlerinden görmek ve daha güzel bir dünyayı resmetmek oldu. Minik sanatçılarımız ve ailelerinin mutluluklarını paylaştık. Farklı dillerde söylenen şarkılara eşlik ettik. Resme gönül veren yavrularımızı Alanya’ya özgü hediyelerle sevindirdik. Bizler Alanya’mızın güzelliklerini birlikte paylaştığımız dünyanın 100’ü aşkın ülkesinden gelen farklı kültürlere sahip insanlarımızla bu tür etkinliklerle kaynaşma imkanı buluyoruz. Yeni Alanyalı olarak gördüğümüz dostlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. EDURUS Derneği Başkan Yardımcısı Tatiana Elçi ve dernek yöneticilerine işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyor, yarışmaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6