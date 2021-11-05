Şahin’den sanata ve sanatçıya tam destek

Çocuklarla yakından ilgilenen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Amacımız yine ülkeler arasındaki bağları çocuklarımız vasıtasıyla güçlendirmek, dünyayı çocuklarımızın ışıldayan gözlerinden görmek ve daha güzel bir dünyayı resmetmek oldu. Minik sanatçılarımız ve ailelerinin mutluluklarını paylaştık. Farklı dillerde söylenen şarkılara eşlik ettik. Resme gönül veren yavrularımızı Alanya’ya özgü hediyelerle sevindirdik. Bizler Alanya’mızın güzelliklerini birlikte paylaştığımız dünyanın 100’ü aşkın ülkesinden gelen farklı kültürlere sahip insanlarımızla bu tür etkinliklerle kaynaşma imkanı buluyoruz. Yeni Alanyalı olarak gördüğümüz dostlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. EDURUS Derneği Başkan Yardımcısı Tatiana Elçi ve dernek yöneticilerine işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyor, yarışmaya katılan tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum” dedi.