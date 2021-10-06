Kepez’de renkli festival

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali, konserler, söyleşiler, showlar, tiyatrolar, halk dansları, defile ve workshoplar ile her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kepez Belediyesi’nin kadın kooperatiflerini bir araya getirdiği Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nde, ziyaretçiler hem keyifli vakit geçirme, hem de gönüllerince alışveriş yapma imkanı buluyor. El işlemelerinden yöresel ürünlere kadar kadın elinin değdiği birbirinden kıymetli ürünler satışa sunuluyor. 10 ilden 44 kadın kooperatifinin katıldığı festival, renkli etkinlik tablosuyla ziyaretçi çekiyor. Festivalin ilk gününden itibaren ‘Kadın Dayanışmasının Gücü, Kooperatif Okullarının Markalaşmaya Katkısı, Bitkilerle Tedavi, 16 Köyde 16 Kadının 10 Yılı, Engelli Çocuk Anneleri İçin Engelsiz Hayat, Maden Kazası Sonrası Soma’da Kadın Kooperatifleri ve Başarıları, Kadının Ülke Ekonomisindeki Yeri, Nallıhan’da İpek Böceği’nin Kadınla Yolculuğu konulu söyleşiler büyük ilgi gördü. Festivalde, canlı müzik performansları, halk danslarıyla eğlenme imkanı bulan ziyaretçiler, Kerem Eser Show ile de keyifli saatler geçirdiler. Festival de en çok dikkat çeken bir başka etkinlikte workshoplar oldu. Ziyaretçiler, halı dokuma’dan geleneksel keçe çalışmasına, hasır çanta yapımından sıcak cam işletmeciliği ve Tokat ahşap baskı çalışmalarını da deneyimleme fırsatı buldular.