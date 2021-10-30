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Cumhuriyet’in 98. yılına özel muhteşem konser

Alanya Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Demet Akalın konseri büyük ilgi gördü. Cumhuriyet coşkusunun doyasıya yaşandığı muhteşem konsere Türk Bayraklarıyla 20 bini aşkın kişi katıldı.

KÜLTÜR - SANAT 30.10.2021, 11:21 Meliha Yılmaz
Cumhuriyet’in 98. yılına özel muhteşem konser

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıldönümü Alanya’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Fener Alayı ve kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, Demet Akalın konseriyle zirve yaptı. Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına 2 saat boyunca unutulmaz bir konser verdi.

BİNLERCE KİŞİ FENER ALAYINDA BULUŞTU

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Fener Alayı ve Kortej yürüyüşünde binlerce kişi ellerinde bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. 7’den 77’ye vatandaşların katıldığı yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde yakılan sembolik meşaleyle başlayarak Atatürk Caddesi’nden İskele Caddesi’ne oradan da Belediye Sarayı arkasına kadar devam etti. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlar da marş ve tezahüratlarla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

YÜCEL: “CUMHURİYETİMİZİ HEP BİRLİKTE DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Cumhuriyetin 98. yıldönümünü kutlamak üzere alanı dolduran binlerce vatandaşa bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Şüphesiz ki, şu dünya üzerinde, geçmişi sayısız şanlı zaferlerle dolu olan, Türk milleti gibi eşsiz bir millet daha yoktur! 16 büyük devlet kurmuş olan kadim Türk milletinin, Orta Asya’dan Anadolu’ya ulaşarak, binlerce yıllık bir gelenekle bu topraklarda inşa ettiği en son eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu büyük eseri, hep birlikte koruyup, yaşatacağız. Hep birlikte daha yükseğe, daha ileriye taşıyacağız.” dedi.

“GENÇLERİMİZE ÖNEM VERİYORUZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’i emanet ettiği gençler için birçok çalışma yaptıklarını vurgulayan Başkan Yücel; “Gençlerimiz için etüt merkezleri, kreşler, yurtlar, okullar, kütüphaneler, sanat merkezleri, cami, spor alanları inşa ederek, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet’i kurar kurmaz, Anadolu’nun her köşesinde yaktığı eğitim meşalesini, Alanya’mızda daha yükseklere taşıyoruz. Atamızın muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine, emin adımlarla ilerleyebilmek adına eğitime gereken önemi göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL’DEN 800. YIL KUTLAMALARINA DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel coşkulu kalabalığı, Cumhuriyet’in en köklü kentlerinden biri olan Alanya’nın fethinin 800. Yılı için gelecek hafta, 6 Kasım Cumartesi günü Alanya Kalesi ve Belediye arkasında gerçekleştirecek fetih kutlamalarına davet etti.

20 BİN KİŞİ CUMHURİYET COŞKUSUNU AKALIN’LA YAŞADI

Alanya Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen Demet Akalın konserine binlerce vatandaş akın etti. Konser alanını dolduran, sahilde ve teknelerde konseri dinlemek için yerlerini alan yaklaşık 20 bin kişi, Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın’ın muhteşem sahne performansıyla Cumhuriyet’in 98. yaşını coşkuyla kutladı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN AKALIN’A SU KABAĞI SÜRPRİZİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm Alanya’ya doyasıya yaşatan Demet Akalın’a teşekkür için çiçek takdim ederken yüzünün işlendiği su kabağı portresi Akalın tarafından büyük beğeni aldı.

Başkan Yücel, Demet Akalın’a ayrıca Alanya Koza Ürünleri Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından üretilen ipek kozası ve doğada kendiliğinden yetişen Sedef çiçekleri kullanılarak tasarlanan dekoratif duvar panosu ve ipek kozası çiçeğinden tasarlanmış taç hediye etti.

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