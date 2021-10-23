banner12

banner18

banner32

Son Dakika

Alanya'da Yıldızdoğan konseri

MHP Alanya İlçe Başkanlığı, geleneksel hale getirdikleri ‘Cumhuriyet Şöleni’nin 4’üncüsünü Mustafa Yıldızdoğan konseri ile 30 Ekim’de düzenleyecek.

KÜLTÜR - SANAT 23.10.2021, 20:11 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya'da Yıldızdoğan konseri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ‘Cumhuriyet Şöleni’nin dördüncüsü, Mustafa Yıldızdoğan konseri ile 30 Ekim’de düzenlenecek. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak olan konser, Alanya Belediye Sarayı arkasında yer alan konser alanında yapılacak. Bu özel gecede ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’ın yanı sıra Türk kızı Ümran Gülcan da sahne alacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Cumhuriyet Şöleni’ne tüm Alanya halkını davet eden MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘MHP Alanya İlçe Başkanlığı olarak düzenlediğimiz 4. Geleneksel Cumhuriyet Şöleni’ne teşriflerinizi bekler, katılımlarınızdan onur duyarız” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Bandırmaspor 10 18
5. Erzurumspor 9 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2