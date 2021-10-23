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Alanya'da Yıldızdoğan konseri
MHP Alanya İlçe Başkanlığı, geleneksel hale getirdikleri ‘Cumhuriyet Şöleni’nin 4’üncüsünü Mustafa Yıldızdoğan konseri ile 30 Ekim’de düzenleyecek.
KÜLTÜR - SANAT 23.10.2021, 20:11 YEDİ GÜN HABER-2-
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ‘Cumhuriyet Şöleni’nin dördüncüsü, Mustafa Yıldızdoğan konseri ile 30 Ekim’de düzenlenecek. 30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak olan konser, Alanya Belediye Sarayı arkasında yer alan konser alanında yapılacak. Bu özel gecede ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’ın yanı sıra Türk kızı Ümran Gülcan da sahne alacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Cumhuriyet Şöleni’ne tüm Alanya halkını davet eden MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘MHP Alanya İlçe Başkanlığı olarak düzenlediğimiz 4. Geleneksel Cumhuriyet Şöleni’ne teşriflerinizi bekler, katılımlarınızdan onur duyarız” dedi.
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