61. Tiyatro Oyunu “Kadınlar Filler Ve Saireler”

Tüm dünyayı, etkisi altına alan Covid-19 salgını, kuşkusuz tiyatroları da etkilemiş ülkemizde ve dünyada olduğu gibi tiyatrolar perde kapatmak zorunda kalmıştır. Normalleşme süreciyle birlikte hızlı bir şekilde perdelerimizi açtık ve seyircimizle tekrar buluştuk. Alanya Belediye Tiyatrosu’nun Kara Komedi türündeki 2 perdelik Kadınlar Filler Ve Saireler isimli eserini sizlere sunmanın heyecanını yaşıyoruz.” dedi.

'PROFESYONEL BİR EKİPLE GÜZEL BİR OYUN HAZIRLADIK'

Oyunun yönetmeni Enis Yıldız da yaptığı açıklamada Alanya Belediye Tiyatrosu’nun profesyonel kadrosuyla başarılı bir şekilde hazırlandıklarını ve seyircinin kaçırmaması gereken keyifli bir oyun olduğunu dile getirdi.

Toplamda 90 dakika süren ve 2 perdeden oluşan kara komedi türündeki oyunun basın lansmanında Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal “Tiyatromuza emek veren tüm sanatçı ve çalışanlarımızı gönülden kutluyor ve tiyatromuzun asıl sahibi olan siz değerli Alanyalıları tiyatroyla buluşmaya davet ediyorum.” dedi.

25 MART CUMA GÜNÜ SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Alanya Belediye Tiyatrosunun yeni oyunu, “Kadınlar Filler Ve Saireler” 25 Mart Cuma günü akşam saat 20.00’da perdelerini açarak, seyirciyle buluşuyor.