11. Antalya Kitap Fuarı başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15-24 Ekim tarihleri arasında 11’incisi gerçekleştirecek Antalya Kitap Fuarına ilişkin basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek, kültür-sanat etkinliklerinin Antalya için çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Antalya’da korsan kitap satışının çok fazla olmasından dolayı, okur sayısının fazla olduğu düşüncesiyle Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nı düzenlenemeye başladıklarına dikkat çekti.

GELECEK BİLGİYLE YEŞERECEK

Başkan Muhittin Böcek, “Okumak Lazım” sloganıyla ilk kez 2010 yılında başladıkları Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemiyle birlikte bütün Antalya’ya yayma düşüncesiyle Antalya Kitap Fuarı ile daha da büyüttüklerini kaydetti. Başkan Böcek, “Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle kitap fuarını gerçekleştiremedik. Bu yıl 11’inci Antalya Kitap Fuarı ile tekrardan sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ana teması “Gelecek Bilgiyle Yeşerecek” olan fuarı bu yıl 15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenliyoruz. Bu yıl ki kitap fuarımıza 234 yayınevi katılırken, 206 yazarımızı ağırlayacağız” dedi.

234 YAYINEVİ-206 YAZAR KATILIYOR

Antalya Kitap Fuarı’nın bu yıl ki onur konuğunun Türk Tarihçi, akademisyen, yazar İlber Ortaylı olduğunu aktaran Muhittin Böcek, fuarı katılacak bazı yazar isimlerini ise şöyle sıraladı: “Ali Türkşen, Altan Öymen, Barış Doster, Barış Murat Yağcı, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Barış Yarkadaş, Can Yılmaz, Doğan Hızlan, Enis Berberoğlu, Enver Aysever, Füsun Önal, Metin Hara, Murat Ağırel, Mustafa Karataş, Nasuh Mahruki, Sinan Meydan, Tuna Kiremitçi, Uğur Dündar, Ersan Şen ve Zafer Algöz olmak üzere toplamda 206 yazarımız Antalya Kitap Fuarı’mıza katılacak. Kitap fuarımızda bir birinden değerli yazarlarımız imza günleri ve söyleşilerde kitapseverlerle bir araya gelecek. Kitap fuarımızda Antalyalı yerel yazarlarımız da bizlerle bir arada olacak.”

HER KESİMDEN VATANDAŞA HİTAP EDEN FUAR

Antalya Kitap Fuarı’nın belediye eliyle yapılan Türkiye’nin en büyük fuarlarından biri olduğunu dile getiren Başkan Muhittin Böcek, “Çadırlarda başladığımız kitap fuarımızın bu günkü geldiği nokta bizleri çok sevindiriyor. Bizlere her zaman destek olan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Son olarak 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz fuarımızı 613 bin kitapsever ziyaret etti. Antalya Kitap Fuarının en büyük özelliklerinden biri de sizlerin de bildiği gibi 7’den 77’ye her kesime hitap etmesidir. Hiçbir siyasisi görüş ayırt etmeksizin her kesimden yazarımız, okuyucularıyla buluşuyor” diye konuştu.

GİRİŞLER PANDEMİ KURALLARINA UYGUN OLACAK

11’inci Antalya Kitap Fuarı’nın 15 Ekim Cuma günü saat 15.00’te kapılarını ziyaretçilere açacağını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, “Antalya Kitap Fuarımızı 10 gün boyunca Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında tüm halkımız ziyaret edebilir. Kitap fuarımıza girişlerde aşı kartı, HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacaktır. Kitap fuarımız da vatandaşlarımızın indirimli kitaplar bulma şansı olacak. Ayrıca fuarımız da birçok okul ve kitap ihtiyacı olan kurumlarımız için kitap bağışı da alıyoruz” dedi.