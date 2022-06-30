Yunus Serbest..!

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Karakol Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu kayıp şahıs olarak aranan Melike Alanay’ı kaçırdığı iddia edilen şüpheli Yunus Ö. Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde Jandarma ekiplerince tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Karakolda ifadesi alınan Melike Alanay, kendisini zorla kaçırdığını iddia ettiği Yunus Ö.'den şikayetçi oldu. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatınca Melike'yi kaçıran Yunus Ö. gözaltına alındı. Şüpheli Yunus Ö. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"YAYLADAN KAÇIRILDI"

7 ay önce Esra Erol'un bulduğu Melike, geçtiğimiz Perşembe günü Çayarası Mevkii'nde ailesinin kısa bir süre yanından ayrılmasıyla ortadan kayboldu. Melike'nin ağabeyi Hilmi Alanay, "Kız kardeşimi ve ailemi muhtemelen takip ettiler. Yine aynı şahsın kaçırdığını düşünüyoruz. Melike'nin can güvenliğinden endişe ediyoruz. Bu şahsın sokakta elini kolunu sallayarak gezmesine dayanamıyoruz." diyerek isyan etti. Çaresiz ağabey, yetkililerden yardım istedi.

13 KASIM'DA DA KAYBOLMUŞTU

Alanya'da bir kreşte çalışan ve 13 Kasım’da işten eve dönmeyen Melike Alanay, ailesini endişelendirmişti. Melike'nin eve gelmemesi üzerine kızlarını aramaya başlayan aile, Melike'nin Yunus Ö. isimli şahıs ile kaçtığını öğrenmişti. Kızlarının alıkonulduğu mahallede araştırmaya başlayan Alanay ailesi, Melike ile görüştürülmemeleri üzerine Esra Erol'da programına başvurmuştu. Yunus Ö. ile ilgili gerçekler ise Esra Erol'da programında ortaya çıkmıştı. Yunus Ö.'nün evli ve bir çocuk sahibi olduğunu öğrenilmişti. Melike programa katılarak pişman olduğunu ve Yunus Ö.'nün kendisine yalan söylediğini belirtmişti. Canlı yayında duygusal anlar yaşanırken Melike, Yunus Ö.'nün evli olduğunu bilmediğini hatta adını Kerem olarak bildiğini söylemişti.