YÖREX’de Alanya rüzgarı

Fuarı değerlendiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, YÖREX’de Alanya’yı en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, “Bütün Alanyalı hemşerilerimizi fuara bekliyoruz. Alanya’mızın yöresel ürünlerini burada sergileyip, farkındalık oluşturuyoruz” dedi.

Bu yıl onbirincisi düzenlenen YÖREX Fuarı'nda, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) öncülüğünde açılan stantta, Alanya’nın yöresel ürünleri sergileniyor. Birçok firmanın yanı sıra ülkemizin çeşitli belediyeleri ve ticaret ve sanayi odalarının katıldığı fuarın ilk gününde Alanya Standı katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Alanya’nın yöresel ürünleri olan ve ALTSO tarafından coğrafi işareti alınan yenidünya ve avokado gibi sebze ve meyvelerin yanı sıra, Alanya İpek Dokuma Tezgahı ve Koza Ürünleri, Sukabağı Ürünleri, Muz, Keçiboynuzu, Muz Ürünleri Tropikal Meyveler, S Pasta ve Çiğirdik, Badem Kahvesi, Kuruyemiş, Alanya pijaması ve şalvarı gibi ürünlerin sergilendiği Alanya standı protokol üyeleri, ticaret odaları ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Stantta ayrıca ziyaretçilere avokado, badem kahvesi, Alanya’nın meşhur “S Pastası”, çiğirdik, el ürünleri ile yenidünya kurusu gibi ikramlar da yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce firma ve kurumun katıldığı fuarın 24 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceğini belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya halkını da fuarı gezmeye davet etti. Başkan Şahin, “YÖREX fuarının ilk gününde Alanya olarak farkımızı ortaya koyduk, standımızda başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere çok sayıda ziyaretçiyi ağırladık. Yöresel ürünlerimizi büyük beğeni topladı. Fuar 24 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Üyelerimizi ve halkımızı fuara bekliyoruz” dedi.

ŞAHİN: “AMACIMIZ ALANYA’MIZIN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE TANITMAK”

Alanya’nın yöresel ürünlerini en güzel şekilde tanıtmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Şahin, “Alanya’mızın yöresel ürünlerini her yönüyle en iyi biçimde tanıtmak istiyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Coğrafi işaretini Alanya’mıza kazandırdığımız avokado YÖREX standımızda yerini aldı, yenidünyanın ise mevsimi olmamasından dolayı broşürünü dağıtıp, kurusunu ziyaretçilerimize tattırdık.” diye konuştu.