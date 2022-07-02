Yeşilkaya; ‘Başvurusu Bulunanların Hakları Korunmalı’

Yeşilkaya’nın açıklaması, ‘’Son günlerde Türkiye’nin hatta dünya geneline yayılmaya başlayan, emlak ve inşaat sektörünü yakınen ilgilendiren karar ile ilgi şirket düşüncemiz ve önerimizdir. Kamuoyunun bilgisine; Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu hususunda İçişleri Bakanlığımızca alınan karar gereği, Alanya’ya bağlı Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Avsallar Mahallelerini de kapsayan 781 mahalleyle ilgili olarak alınan karara saygı duyuyoruz. Devletimiz elindeki veriler doğrultusunda mutlaka en doğru kararı almıştır ve alacaktır. Yabancı yerleşimine kapatılan bu mahallelerde daha öncesinden konut alıp başvurusunu yapan, temelden konut alıp inşaatın bitmesini bekleyen misafirlerimizin ve iş insanlarımızın zarar görmemesi adına, bir geçiş süresi konulması, başvuru yapanların haklarının korunması, konut alanların tapu sahibi olarak oturum almalarının sağlanması en büyük temennimizdir. Son dönemlerde Rusya Ukrayna savaşından dolayı çok hızlı göç alan mahallelerimizdeki kira artışlarının hepimizi zora soktuğunun farkındayız. Yatırım yapan ve binlerce insana istihdam sağlayan sektörün de zora girmesini arzu etmiyoruz. Söz konusu yasağın konut kiralamada devam etmesi kiraların düşmesine pozitif etki yapacağına inanıyor ve konut satışının önünü kapatmayacak bir çalışmanın bu alanda yatırım yapanların da elini rahatlatacağı düşüncesi ile bu çerçevede atılacak her türlü adımda yetkili merciler ve STK’lar ile birlikte olduğumuzu kamuoyuna beyan eder, saygılarımızı sunarız.”