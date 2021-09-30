Yenilenmiş cep telefonlarında KDV yüzde 1'e indirildi
Yenilenmiş cep telefonlarında yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.
GÜNDEM 30.09.2021, 12:52 30.09.2021, 13:05 Zeynep Oktay
Yenilenmiş cep telefonlarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, en az bir yıl öncesine ilişkin veri bulunduran kullanılmış cep telefonları yenilenerek sertifikalandırılacak. Kararla, bu ürünlerdeki KDV yüzde 1'e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek. Yenilenmiş cep telefonları, ikinci el telefonların tamamen restore edilmiş sürümleri olarak tanımlanıyor ve sıfır telefonlardan ucuza satılıyor.
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