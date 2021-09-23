Yenialp'ten Müdür Yılmaz'a ziyaret

Yenialp, "Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yılmaz'ı makamında ziyaret edip Kantinci esnaflarımızın sorunları ve istekleri doğrultusunda, kantinci esnaflarımızın sorunlarını çözümleme niteliğinde fikir alışverişinde bulunduk, Alanya'mız ve öğrencilerimiz için daha iyi bir gelecek hazırlamak adına hoş sohbetlerinde dolayı tekrardan kendilerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz" dedi