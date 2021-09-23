Yenialp'ten Müdür Yılmaz'a ziyaret
Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ı ziyaret edip kantinci esnaflarının talep ve sorunlarını içeren dosya verdi.
GÜNDEM 23.09.2021, 14:05 23.09.2021, 14:48 Meliha Yılmaz
Yenialp, "Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Yılmaz'ı makamında ziyaret edip Kantinci esnaflarımızın sorunları ve istekleri doğrultusunda, kantinci esnaflarımızın sorunlarını çözümleme niteliğinde fikir alışverişinde bulunduk, Alanya'mız ve öğrencilerimiz için daha iyi bir gelecek hazırlamak adına hoş sohbetlerinde dolayı tekrardan kendilerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz" dedi
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