Yenialp: Fiyatlar mahalle bakkalından yüksek!

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, hükümetin Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine değil, küçük esnafa destek vermesini istedi. Önceki gün Alanya’da Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nin hizmete girmesinin ardından konuşan Yenialp, bu marketlerde ucuz ürün satılacağına inanmadıklarını söyledi. Yenialp, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde bin adet Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nin açılacağını söylemişti. Bu marketler vatandaşlara ucuz ürün sunabilmek için açıldı ama biz bunu kesinlikle böyle görmüyoruz. Tekelleşme yine devam edecek. Zaten zincir mağazaların tekelleşmesinden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların tekelleşmesinden dolayı fiyat artışları ve tek fiyat durumu ortaya çıkıyor. Bu zincir marketler anlaşarak alış ve satış fiyatını da kendileri belirliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ile verilen destekle bunun olacağına inanmıyoruz. Eğer böylesine bir destek verilecekse küçük esnafa destek verilsin. Bu destek küçük esnafın üzerinden olsun. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin dükkan kirası, dükkan maliyetleri, eleman maliyeti olmayacak mı? Bunların tamamı da vatandaşların cebinden çıkan vergilerle olacak. Onun için bu destek küçük esnafa verilsin. Küçük esnaf vatandaşın parası olmadığı zaman her zaman yanlarında. Vatandaşların ölümünde, sevincinde her zaman küçük esnaf yanında. Küçük esnafa destek verilirse bunu halka yansıtır. Mahalle bakkallarımız faizsiz finans kurumu gibi. Biz ekonominin barometresiyiz. Ekonomi bizim üzerimizden yürüyor. Türkiye’deki bütün bakkalların veresiyeyi kestiğini düşünün. İnsanlar ne hale gelir? Vatandaşın kredi kartları zaten dolmuş. Hepsi patlayacak. İnsanlar kartlarında limit varken zincir marketlere veya büyük alışveriş merkezlerine gidiyor. Parası bittiği zaman bakkala gelip ‘Bir ekmek, deterjan ver. Parasını veresiye yazıver’ diyor. Eğer destek verilecekse bu küçük esnafa verilmeli” dedi.

“DEVLETİN ÜZERİNDE KAMBUR OLARAK KALACAK”

Mevcut Tarım Kredi Kooperatifi Marketi haricinde ilçe merkezine 4 tane daha bu marketten açılacağı kararını da değerlendiren Yenialp, “4 değil, bir tanesi bile fazla. Bunu yapmayın. Esnafa yazık, günah. Zincir mağazalar nasıl ilk başlarda gıda satışı ile başlayıp, akabinde diğer ürünlerin tamamını satarak bütün esnafa zarar veriyorsa bunların da niyeti aynı. Tekelleşmeye gidecekler. Üç gün sonra da eğer para kazanamazlarsa herhangi bir zincir mağazaya satılacaklar. Devletin üzerinde bir kambur olarak kalacaklar. Bunu daha önce yaşadık. Pazarlarda biber, domates, fasulye pahalı denildi. Bölgemizden 8 liraya biber toplandı. Hatta Pazar tezgahından satın alındı. Buradan 4 liraya alınan biberi İstanbul, Ankara’da 8 liraya sattılar. Yazık, günah. Bunlar insanların cebinden çıkan paralar” diye konuştu.

“ESNAFIN FİYATLARI DAHA UCUZ”

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’ndeki ürünlerin fiyatları ile diğer zincir marketlerde satılan ürünlerin fiyatları arasında çok bir fark olmadığı eleştirileriyle ilgili konuşan Yenialp, “Zincir marketlerle de fiyatları karşılaştırdığınız zaman mahallesindeki esnafın fiyatları bundan daha ucuz. Orada bir kandırmaca, aldatmaca var. Bunların satış politikaları var. Siz oraya şeker almak için giriyorsunuz ama yanında 5-6 parça daha ürün alıyorsunuz. Bankalar herkese kredi kartı verdi. Harcarken çok iyi. Ödeme günü geldiğinde zorlanıyorlar. Mahalle bakkalına giderseniz ihtiyacınız şekerse bunu alırsınız. Sadece şeker parası ödersiniz” ifadelerini kullandı.