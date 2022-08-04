Yeni Başhekimden Kaymakam Ziyareti

Başhekim Karahan’ı makam odasında ağırlayan Kaymakam Ürkmezer, sağlık alanında yapılan her türlü yeniliğe ve hizmete gereken desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Doç. Dr. Oğuz Karahan ise Alanya için sağlık alanında hep birlikte güzel işlere imza atılacağına inandığını dile getirdi.