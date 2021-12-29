Yayla Yollarında 35 Km Asfalt Çalışması Yapıldı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayla yollarının konforunu artırmak ve vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak adına başlattığı çalışmalarda yaz başından itibaren 35 kilometre asfalt, 2067 metre yağmursuyu drenajı, 18 kilometre yol genişletme, 40 kilometre yeni yol, 126 kilometre yol bakımı, 72 metre yol istinat duvarı ile 775 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Özellikle grup yollarında gerçekleştirilen çalışmalar ile dere geçişlerine büyük çaplı yağmur suyu büzleri konularak sel sularına karşı önlem alındı.

'Vatandaşlarımız Ulaşım Noktasında Sorun Yaşamayacak'

Alt yapı çalışmalarının ardından programa alınan yayla yollarında asfalt öncesi hazırlık ve düzenleme çalışmaları ile birlikle çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ekiplerimiz,Sarımut ve Gökbel Yaylası’ndaki şantiyelerimizden planlanan çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirerek vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı yayla yollarını ulaşılabilir ve güvenli hale getirdi. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun." dedi.