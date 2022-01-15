Yasaklı Köpekler İçin Son Gün Dündü

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için son gün dündü.

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Aralık ayında yayınladığı genelgeyle bu yasaklı köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara, hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 lira para cezası getirdi.

Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 ırk köpek, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.

Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek.