Yangınzede üreticilere sulama borusu desteği

Yangında sulama sistemleri zarar görmüş 62 yangınzede üreticiye, hayırsever Euroka Sigorta A.Ş firmasının katkılarıyla temin edilen 6 bin 300 adet yeni sulama borusunu düzenlenen törenle teslim edildi. Atatürk Stadyumu’nda yapılan teslim törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Başkan Yardımcıları Levent Ardıç, Mustafa Ceylan, Belenobası Muhtarı Hasan Göktaş, Euroka Sigorta A.Ş Bölge Müdürü Murat Hacıoğlu, şirket Tarım Sigortalar Direktörü Dr. Levent Öztürk, Sürdürülebilirlik Sorumlusu Leyla Kuralp, yangınzede üreticiler ve Manavgat Belediyesi çalışanları katıldı.

TARIMSAL ÜRETİME DESTEK VERMEK İSTEDİK

Törende konuşan Euroka A.Ş Tarım Sigortalar Direktörü Dr. Levent Öztürk, “Bu yıl ciddi doğal afetlerle karşılaştık. Sel bir yandan, yangın bir yandan ülkeyi esir aldı. Manavgat yangınında zarar gören yerlerde inceleme yaptık. Başkanımız Şükrü Sözen’in desteği ve yönlendirmesiyle tarımsal üretimin en önemli unsuru sulama borularının yerlerine yenilerini temin etmenin en önemli yardım olduğunu tespit ettik. Bu katkıyı yapmamıza aracılık eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de, “Büyük yangın sonrasında 24-25 mahallemiz büyük zarar gördü. Tarımla uğraşan köylerimizde tarım aletleri ve muhteviyatlar telef oldu. Bizler bu acıları yaşarken, ülke genelinden bize dost elini uzatan vakıflar, dernekler, şirketlerimiz oldu. Üretken köylerimizde açık alanda tarım yapan yangınzedelerimizin sulama boruları da yandı. Türkiye çapındaki Euroka Şirketimiz, duyarlı davranarak bize ulaştı. Manavgat Belediyesi’nin elindeki envanterlerle ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nden aldığımız listeler doğrultusunda biz de siz üreticilerimize ulaşıp, bu güzel yardıma aracı olmaya çalıştık. Bu dağıtımlar birkaç etapta düzenlendi. Alamayan üreticilerimizin de buraya gelerek faydalanmalarını sağlayacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Anlamlı yardımın yapılmasına katkı sağlayan Euroka Bölge Müdürü Sn. Murat Hacıoğlu’na, Tarım Sigortalar Direktörü Sn. Dr. Levent Öztürk’e, Sürdürülebilirlik Sorumlusu Sn. Leyla Kuralp’e, firma uzmanlarına ve tüm Manavgat Belediyesi personelimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Daha sonra üreticilerin tek tek ismi okunarak imza karşılığında sulama boruları teslim edildi. Destekten yararlanan üreticiler, “Büyük yangında tarlalarımız, evlerimiz, ahırlarımız ve en önemlisi sulama borularımızın tamamı yanmıştı. Böyle bir desteğin yapılması bizim için çok anlamlı. Buna katkı sağlayan başta Belediye Başkanımız Şükrü Sözen olmak üzere hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Başkanımız her an bizim yanımızda kendisinden Allah razı olsun” dedi.