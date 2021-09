Yangında zarar gören binalar onarılıyor

398 BİNADAN 160’ı ONARILDI

Yangından etkilenen 47 mahallede harıl harıl çalışan Manavgat Belediyesi ve yardımseverler, şimdiye kadar yangın atlatmış 160 adet hafif hasarlı binanın bakım ve onarımını tamamladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de tadilatlar sırasında sık sık inceleme ziyaretleri yaparak yangınzede vatandaşlarla sohbet ederek acılarını paylaşmaya devam ediyor.

FATMA TEYZELER MUTLU

Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası portalının “Bir Destek Bir Yuva” projesi ve Sosyal Pazar Yeri çalışmalarının hayata geçirilmesi amacıyla bir süre önce Manavgat Belediyesi ile işbirliği protokolü yapılmıştı. Protokol sonrasında harekete geçen vakıf yetkilileri ve Manavgat Belediyesi, tüm hızıyla bakanlıkça da belirlenen hafif hasarlı evlerin onarımlarını yapmaya başladı. Hayırseverlerin desteğiyle sağlanan inşaat malzemeleri, Manavgat Belediyesi’nin lojistik destekleriyle planlı olarak onarım çalışmalarına başlandı. Çalışmalar öncesinde yanmış, boyaları dökülmüş veya bir tarafı yıkılmış olan evler, çalışmalar sonrasında yepyeni yüzlerine kavuşmaya başladı. Çalışmalara ev sahipleri de destek verdi. Evleri yanan vatandaşlar, hayırsever vakıfa ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Evine bakım ve onarım yapılan Demirciler mahallesinden Fatma Demir, “Evim yandığında ölmeyi istedim. Ben bunun içinden çıkamam demiştim. Geldiler incelediler, bu evi kurtarırız dediler. Şimdi kafam rahat. Allah razı olsun Şükrü Başkanımız ve hayırseverlere. Şükrü Başkanımız her an yanımızda olarak bana ve herkese destek verdi. Üstümüzden elini eksik etmedi” dedi. Fatma Sarı isimli vatandaş ise, “Yangından dolayı büyük zararımız vardı. Evimizi onarıp, yenileyen Şükrü Başkanımıza ve Nef Vakfına teşekkür ediyoruz” dedi.

YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ

Nef Vakfı yetkilileri de, “Evlerini onardığımız vatandaşlarımız inşallah kışlarını rahat geçirecek. Ustalarımız canla başla çalıştı. Belediyemiz her türlü desteği verdi. Çalışmalarımızı 398 hafif hasarlı bina tamamlanana kadar sürdüreceğiz” dedi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de, “Yangın sonrasında her an vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası’nın başlattığı Bir destek Bir Yuva projesiyle hafif hasarlı yanmış evlerin tadilatlarını yapıyoruz. İnsanlarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürebilirsek ne mutlu bize. Yaralarımızı el ele vererek sarmaya devam edeceğiz” dedi.