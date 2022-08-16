Flaş HaberVakıf Malı Caiz mi Müftü Bey?
Vakıf Malı Caiz mi Müftü Bey?
Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, müftülük lojmanlarında iki imamın boşalttığı daireleri kendine tahsis etti. Tadilat masraflarının ise Diyanetin Vakfından karşılandığı iddia edildi.
GÜNDEM 16.08.2022, 11:50 16.08.2022, 12:05 Meliha Yılmaz
Alanya Müftüsü İhsan İlhan hakkında şok iddia. Müftü İlhan, vakfa ait olan ve aynı zamanda misafirhane olarak kullanılan iki imamın oturduğu daireler boşalınca hemen kendisine tahsis etti. Aynı lojmanların en üst katında oturan Müftü İlhan, boşalan iki daireyi vakfın bütçesi ile tadilat yaptırdı. Mevcut oturduğu daire ile imamlardan boşalan daireleri birleştiren İlhan’ın bu davranışı tepki çekti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen cami imamları, ‘’Geçtiğimiz yıllarda vakfın yüklü miktarda parasıyla bu dairelere tadilat yapıldı. Misafirhaneyi ailesi kullanıyor. Müftü bunu kendisine nasıl yakıştırıyor’’ şeklinde konuştular.
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