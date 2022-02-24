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Uzun Bir Aradan Sonra Alanyum Sinema Açıldı!
Alanya uzun zamandır beklediği modern sinemaya Alanyum AVM’de kavuştu.
GÜNDEM 24.02.2022, 22:59 Meliha Yılmaz
Alanyum AVM’de ikisi 100’er kişilik olmak üzere toplam 350 kişi kapasiteli 5 sinema salonu yapılarak yeniden Alanya halkının hizmetine bugün itibariyle açıldı. Alanyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Paşaoğlu, “Uzun bir aranın ardından yeniden sizlerleyiz. Sinema Alanyum, 5 sinema salonu, 380 kişilik dev kapasitesiyle eşsiz sinema keyfi için ziyaretçilerini ağırlamaya bugün itibariyle başladı. Birbirinden seçkin filmler için tüm sinemaseverleri Alanyum AVM'ye bekliyoruz” dedi.
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|30
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|25
|29
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|24
|28
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|24
|24
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|24
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|26
|63
|2. Liverpool
|26
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|23
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|24
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|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
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|23
|20
|19. Watford
|25
|18
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|17
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|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
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|24
|42
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|25
|42
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|25
|39
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|24
|38
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|37
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|26
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|24
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