Uzun Bir Aradan Sonra Alanyum Sinema Açıldı!

Alanyum AVM’de ikisi 100’er kişilik olmak üzere toplam 350 kişi kapasiteli 5 sinema salonu yapılarak yeniden Alanya halkının hizmetine bugün itibariyle açıldı. Alanyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Paşaoğlu, “Uzun bir aranın ardından yeniden sizlerleyiz. Sinema Alanyum, 5 sinema salonu, 380 kişilik dev kapasitesiyle eşsiz sinema keyfi için ziyaretçilerini ağırlamaya bugün itibariyle başladı. Birbirinden seçkin filmler için tüm sinemaseverleri Alanyum AVM'ye bekliyoruz” dedi.