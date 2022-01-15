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Uzman Psikolog Begüm Gürbüz Kliniği Açıldı
Uzman Psikolog Begüm Gürbüz tarafından Alanya’da hizmete açılan kliniğin açılış törenine iş dünyası, siyasetçiler ve arkadaşları yoğun ilgi gösterdi.
GÜNDEM 15.01.2022, 16:46 Meliha Yılmaz
Kliniğin kurdelasını Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Gürbüz’ün ailesi birlikte kestiler. Başkan Toklu ve açılışa katılanlar Gürbüz’ü tebrik ederek başarılar diledi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’de Gürbüz’ün ofisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu
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