Uzman Psikolog Begüm Gürbüz Kliniği Açıldı

Kliniğin kurdelasını Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Gürbüz’ün ailesi birlikte kestiler. Başkan Toklu ve açılışa katılanlar Gürbüz’ü tebrik ederek başarılar diledi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’de Gürbüz’ün ofisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu