Ünlü turizmcinin acı günü

Tanınmış turizmci ve iş insanı Hacı Üçdan’ın eşi Feride Üçdan hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Feride Üçdan bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Feride Üçdan'ın cenazesi ise bugün cuma namazı sonrasında Belek'te defnedileceği öğrenildi.