Flaş HaberÜnlü turizmcinin acı günü
Ünlü turizmcinin acı günü
Granada Otelleri’nin sahibi ünlü turizmci Hacı Üçdan’ın eşi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 08.10.2021, 11:14 08.10.2021, 11:21 Meliha Yılmaz
Tanınmış turizmci ve iş insanı Hacı Üçdan’ın eşi Feride Üçdan hayatını kaybetti. Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Feride Üçdan bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Feride Üçdan'ın cenazesi ise bugün cuma namazı sonrasında Belek'te defnedileceği öğrenildi.
Hüseyin YAVUZKAN 16 dakika önce
Allah rahmet eylesin. Rabbim geride kalanlara sağlık ve sabır ihsan eylesin.
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