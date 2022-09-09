Ünlü Sanatçı Alanya Kalesi’ne Hayran Kaldı

Konaklı’da ailesiyle birlikte tatil yapan ünlü sanatçı Güloğlu, Alanya Kalesini çok beğendi. Tarihi bedenseni de partililerle birlikte gezen Güloğlu, Alanya’nın tarihine hayran kaldı.

YEMEK MÜZESİNİ GEZDİ

Partililerle birlikte Alanya Kale ziyaretinin ardından Alanya Belediyesi Yemek Müzesini Evini gezen Davut Güloğlu burada kendisine ikram edilen yöresel lezzetleri tattı. Özellikle S Pastayı çok beğenen Güloğlu, yemek müzesini herkese tavsiye edeceğini söyledi.

ALANYA’YI ÇOK BEĞENİYORUM

Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Çapun ve yönetimi Güloğlu’na İpek Kozası’ndan tablo takdim etti. Güloğlu’nu Alanya’da ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Çapun, Yemek Müzesi Evi’ni Alanya’ya kazandıran Başkan Yücel’e teşekkür etti. Alanya’ya daha önce de geldiğini belirten ünlü sanatçı Davut Güloğlu, ‘Denizi çok sıcak bende sıcağı seviyorum. İnsanlarıda çok sıcak kanlı. En kısa zamanda tekrar geleceğim’ dedi.