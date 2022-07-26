Üniversite ve Hastane Kabak Tadı Verdi

ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan’la ilgili de basında bir çok skandal haberler yer aldı. İddiaların hepsine cevap veren Kalan, iftira dedi.

Vatandaşlar son aylarda yaşanan bu polemikler yüzünden ise hastane ve üniversitede mağduriyetlerin yaşandığını iddia etti.

Alanya’nın sahipsiz kaldığını belirten vatandaşlar siyasetçilerin olaya sessiz kalmasına da tepki gösterdi.



GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI ALKÜ ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR EDİYOR



Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Özsoy’dan şok iddia.



Yeniden Refah Partisi’nin Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi olan Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özsoy okulun zorunlu staj harici stajyer öğrencilere bütçe ayırmamasına tepki gösterdi. Özsoy, okul yönetiminin bu konuda elinden geleni yapacağından şüphemiz yok dedi. Başkan Özsoy, “Bir ALKÜ öğrencisi olarak belirtmek isterim ki okulda beraber aynı sınıfta eğitim gördüğüm öğrenci arkadaşlarımızın bir çok zorluğa rağmen staj bulmuştur. Stajyer öğrencilerin ise temel sağlık sigortası üniversiteleri tarafından karşılanmaktadır. Ne yazık ki okulumuz zorunlu staj haricine bütçe ayırmadığını söyleyip, stajyer adayı arkadaşlarımızı mağdur etmektedir’’ dedi.