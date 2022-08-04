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Ümit Uysal Alanya’da
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu sabah Alanya’ya gelerek oda ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Başkan Uysal, CHP Alanya İlçe Başkanlığı’nda partililerle de bir araya geldi.
GÜNDEM 04.08.2022, 14:02 04.08.2022, 14:05 Meliha Yılmaz
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu sabah ilk olarak Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. İki Başkan bir süre sohbet etti. Uysal’ın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Demir, Uysal’a başarılar diledi.
Başkan Uysal, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Şahin, Uysal’a Alanya taplosu takdim etti. Uysal ALTSO’nun ardından CHP Alanya İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Uysal’ı partide İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İlçe Sekreteri Ali Hancı ve partililer karşıladı. Uysal İYİ Parti Alanya ilçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Gazipaşa’ya hareket etti.
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