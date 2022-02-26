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Ukrayna’da Mahsur Kalan Mahmutlarlı Öğrenci Polonya Sınırına Ulaştı
Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de öğrenim gören Mahmutlar Mahallesinden ambarcı Mustafa Pişkin’in oğlu Alanyalı öğrenci Cengizhan Pişkin iki gün süren yolculuğun ardından Polonya sınırına ulaştı.
GÜNDEM 26.02.2022, 18:19 Meliha Yılmaz
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından eğitimi için Kiev’de bulunan Alanyalı öğrenci Cengizhan Pişkin Ukrayna’da mahsur kaldıklarını belirtmişti. Dışişleri Bakanlığı’nın devreye girmesi ile birlikte Pişkin ve beraberindeki Türk vatandaşlar alınacakları noktaya doğru yola çıkmıştı. 2 gün süren yolculuğun ardından Al
anyalı öğrenci ve beraberindeki Türk vatandaşlar Polonya sınırına ulaştı. Polanya sınırına 600 metre kalmasına rağmen onbinlerce aracın kuyruk oluşturduğunu belirten Pişkin " Polanya'ya geçmemize 2-3 saat var, merak etmeyin Mahmutlar ve Alanya'ya selam" ifadelerini kullandı
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