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Türkiye Ve Avrupa’da Son Durum Ne?

Avrupa'da brüt asgari ücretle en fazla akaryakıt alınabilen ülke bin 494 litre ile Lüksemburg olurken Türkiye'de bu miktar sadece 369 litre.

GÜNDEM 08.01.2022, 21:09 Meliha Yılmaz
Türkiye Ve Avrupa’da Son Durum Ne?

Türkiye’de akaryakıt ürünleri zamlanmaya devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 8 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63, motorine ise 94 kuruş zam uygulandı. Akaryakıt fiyatları artarken, asgari ücretle alınabilen akaryakıt miktarı da azalmaya devam ediyor. Peki, brüt asgari ücretle kaç litre benzin ve motorin alınabiliyor? Avrupa ülkelerinde brüt asgari ücretle kaç litre akaryakıt alınıyor?

Türkiye’de son 1 senede 46 kere zamlanan akaryakıt ürünlerinin fiyatı pompaya da yansıdı. Bir yılda sadece 6 kez indirim uygulanan akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatı 13,55’e, motorinin litre fiyatı 13,68’e ve LPG’nin fiyatı ise 9,05 TL’ye yükseldi. Avrupa’da euro bazında brüt asgari ücretin Arnavutluk’tan sonra en düşük olduğu ülke olan Türkiye’de, asgari ücretle çalışan bir kişinin alabileceği benzin ve motorin miktarı da Avrupa’da son sıralarda. Türkiye’de 2022 yılında brüt asgari ücret 5 bin 3 TL, net asgari ücret ise 4 bin 253 TL olacak.

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET İLE 369 LİTRE BENZİN VE MOTORİN SATIN ALINABİLİYOR

Türkiye’de son zamanlarda hızla yükselen döviz kurlarının ardından euro bazında asgari ücret de azaldı. 2021 yılının ikinci yarısında 343 euro olarak değer gören asgari ücret, TL bazında yüzde 50 zamlanmasına rağmen euro bazında değer kaybetti. Türkiye’de güncel kurlar baz alındığında brüt asgari ücret 317 euro. Özellikle akaryakıt ürünlerine neredeyse her gün zam gelen Türkiye’de motorinin litre fiyatı dolar kuru ile eşitlendi. Türkiye’de benzinin litre fiyatı 13,55 TL (0,86 euro), motorinin litre fiyatı ise 13,68 TL (0,86 euro). Bu veriler baz alındığında, Türkiye’de asgari ücret kazanan bir işçi maaşı ile 369 litre benzin ve motorin satın alabiliyor. Türkiye bu alanda, 25 Avrupa ülkesi arasında 19. sırada yer alıyor.

HEM BRÜT ASGARİ ÜCRETTE HEM DE AKARYAKITTA LÜKSEMBURG ZİRVEDE

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında asgari ücretin en yüksek olduğu ülke olan Lüksemburg, asgari ücretle en fazla yakıtın alınabildiği ülke konumunda. Lüksemburg’da 2021 yılının ikinci yarısında brüt asgari ücret 2 bin 202 euro idi. Benzinin litre fiyatının 1.48 euro motorinin ise 1.38 euro olduğu ülkede, asgari ücret ile çalışan bir kişi bin 493 litre benzin, bin 593 litre de motorin alabiliyor. Bu alanda Lüksemburg’un ardından İrlanda geliyor. Ada ülkesinde asgari ücretle çalışan bir işçi, maaşı ile bin 15 litre benzin, bin 79 litre de motorin alabiliyor.

BENZİNİN LİTRE FİYATININ EN PAHALI OLDUĞU ÜLKE HOLLANDA

Avrupa ülkeleri arasında benzinin litre fiyatının en fazla olduğu ülke Hollanda oldu. Global Petrol Prices’ın verilerine göre, Hollanda’da benzinin litre fiyatı 1.96 euro iken, ülkede asgari ücret kazanan işçi, 869 litre benzin satın alabiliyor. Brüt asgari ücretin 1701 euro olduğu Hollanda’da, asgari ücretle bin 68 litre de motorin satın alınabiliyor. AB’nin ekonomi devi Almanya’da ise benzinin litre fiyatı 1,63 euro, motorin fiyatı ise 1,55 euro değerinde satılıyor. Almanya’da asgari ücret kazanan kişiler maaşlarıyla 975 litre benzin ve bin 25 litre motorin satın alabiliyor.

Avrupa’da asgari ücretle en az benzin ve motorinin alındığı ülke ise Arnavutluk oldu. Euro bazında asgari ücretin Avrupa’da en az olduğu ülke olan Arnavutluk’ta 160 litre benzin ve 162 litre motorin satın alınıyor. Bu alanda Arnavutluk’un ardından Sırbistan geliyor. Sırbistan’da asgari ücret ile 259 litre benzin ve 248 litre motorin satın alınabiliyor.

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