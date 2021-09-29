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Türk Telekom'dan Başkan Çavuşoğlu'na ziyaret

Antalya Türk Telekom Bölge Müdürü Süleyman Dündar, Alanya Türk Telekom Ticari Faaliyetler Müdürü Orkun Göze ve eski MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

GÜNDEM 29.09.2021, 12:32 Melike Temir
Türk Telekom'dan Başkan Çavuşoğlu'na ziyaret

Antalya Türk Telekom Bölge Müdürü Süleyman Dündar, Alanya Türk Telekom Ticari Faaliyetler Müdürü Orkun Göze ve eski MHP Antalya İl Başkanı Mustafa AksoyAlanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dündar, Göze ve Aksoy’a teşekkür etti.  Dündar, Göze ve Aksoy ise Çavuşoğlu ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.  

#Türk Telekom #Süleyman Dündar #Alanya Türk Telekom #Orkun Göze #MHP Antalya İl Başkanı #mustafa aksoy #alanyaspor #hasan çavuşoğlu
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