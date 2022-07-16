'Türk Personel Uzun Süreli Gelsin'

Alman hükümetinin aldığı kararın, sorunları hafifletse de tam anlamıyla çözmeyeceğini belirten işletmeler, Yunanistan’dan ve Balkan ülkelerinden de personel alımı için düğmeye basmış durumda.

TÜRK İŞÇİLERİN 6 KASIM'A KADAR ÇALIŞMASI PLANLANIYOR

Almanya havalimanlarında özellikle yer hizmetlerinde görülen işgücü eksikliğini gidermek için Türkiye’den personel alımına onay çıktı ve süreçle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Alman Çalışma Ajansı (Bundes Agentur), işçi getirmesi için başvuran havaalanlarına özel izin verildiğini duyurdu. Geçici olacak bu düzenlemeyle Türk işçilerin, 6 Kasım’a kadar çalışması planlanıyor.

TÜRK İŞÇİLERİN UZUN SÜRELİ ÇALIŞMASINI İSTİYORUZ

Avrupa Birliği’nin amiral gemisi olan ülkede, havayolu sektöründe yaşanan gelişmeleri Türkiye’nin farklı şehirlerindeki havalimanları tarafından derlendirildi. İşletmelerin çoğu, Alman hükümetinin personel alımına yönelik kararını desteklerken; ‘geçici’ şartının mevcut sorunları tam anlamıyla gidermeyeceği; ‘uzun süreli istihdam’ kararının daha iyi bir çözüm olacağı görüşü dile getiriliyor. Uluslararası hava Trafik merkezlerinden biri olarak kabul edilen Münih Havalimanı’nı işleten Flughafen München, Türkiye’den personel alımını planladıklarını belirtti: “Alman hükümetinin Türk çalışanları işe alma fırsatı sunmasından mutluyuz. Ancak bu sorunları hafifletse de tam anlamıyla çözmeye yetmeyecek. Gelecek personelin geçici olması yerine daha uzun süre istihdam edilecek olması daha iyi bir çözüm olacaktır. Bu anlamda Türk çalışanlar için fırsatların genişletilmesinden mutlu oluruz.”

Pandemi süresince çalışanların çoğunu istihdam etmeye devam ettiklerini belirten şirket, “Trafiğin artışıyla birkaç hafta önce farklı alanlarda ek personel istihdam etmeye başladık. Havalimanında güvenlik, teknik servis ve yer hizmetleri gibi alanlarda kalıcı olarak çalışacak 200 ek çalışana ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı. Düsseldorf Havalimanı yetkilisi Verena Wefers ise “Yoğun zamanlarda, sorumluluğumuz dışındaki alanlarda bile kendi personelimizle destek veriyoruz. Almanya ve AB genelinde görülen bu personel eksikliğine karşı üçüncü ülkelerden istihdamın değerlendirilecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Frankfurt Havalimanı’ndan yapılan açıklamada ise şu değerlendirme yapıldı: “Yan kuruluşumuz FraGround, son dönemde yer ve bagaj hizmetlerinde çalışacak personel alımına başladı. Son olarak bin kişi işe alındı ancak halen birkaç yüz kişiye daha ihtiyacımız var. Türkiye’den ne kadar personelle çalışacağımız, gelen personelin niteliğine de bağlı olacak. Diğer Avrupa ülkelerinden ve Almanya’da uygun personeli işe almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”