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Turistler Sahilde Dedektörle Altın Aradılar
Alanya’da turistler sahilde dedektörle altın aradılar.
GÜNDEM 26.06.2022, 20:05 Meliha Yılmaz
Avsallar Fuğla Plajı’nda turistlerin ailecek dedektörle altın araması görenleri şaşkına çevirdi. Tatil için ailecek Alanya’ya gelen turistler gün boyunca denize girmek yerine sahilde dedektörle altın aradı. Yerli ve yabancı misafirler ise dedektörle sahilde altın arayan çiftleri şaşkınlıkla izledi. Birkaç madeni para bulan turistler altın aramaya devam etti.
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