TRT’de Bugün Alanya Rüzgarı Esecek

Sümer Ezgü'nün TRT ekranlarında hazırlayıp sunduğu, "Diyar Diyar Türküler; Anadolu'dan Geldik" programının bu haftaki adresi Alanya oldu. Alanya'nın eşsiz güzelliklerini ulusal basında yer alması tanıtım açısından büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alaya 'Masterchef Türkiye' Alanya'da ki programı büyük ilgi ve beğeni toplamıştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TRT ekranlarında bugün saat 15.45'te ekrana gelecek olan Sümer Ezgü'nün hazırlayıp sunduğu, "Diyar Diyar Türküler; Anadolu'dan Geldik" programınının duyurusunu yaptı.

Başkan Yücel, " Alanya'mızın tanıtım çalışmalarına ulusal ve uluslararası alanda devam ediyoruz. Medeniyetler şehri Alanya'mızın güzellikleri Sümer Ezgü'nün hazırlayıp sunduğu, "Diyar Diyar Türküler; Anadolu'dan Geldik" programında anlatılacak. İzlemeniz dileğiyle." ifadelerine yer verdi.